Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (03.06.2024) entwendete eine 32-jährige Frau in einem Supermarkt in der Reichenberger Straße mehrere Gegenstände. Ein Mitarbeiter beobachtete die Frau, wie sie die Lebensmittel in ihre Tasche steckte und anschließend den Supermarkt verlies.

Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell