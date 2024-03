Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Mutterstadt (ots)

Am 27.03.2024 gegen 11 Uhr übersah eine 77-jährige Autofahrerin beim Ausparken aus einer Parklücke einen 97-jährigen Fußgänger in der Blockfeldstraße. Der Mann erlitt eine Fraktur und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

