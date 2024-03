Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruch

Limburgerhof (ots)

Am 26.03.2024 gegen 10:10 Uhr verschaffte sich ein unbekannter, dunkel gekleideter Mann in der Max-Planck-Straße über eine gekippte Terrassentür Zugang zum Haus der 70-jährigen Geschädigten. Als der Mann die Bewohnerin im Haus sah, ergriff er fußläufig die Flucht. Die Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 3-Tage-Bart, kurze schwarze Haare und mit schwarzer Bauchtasche bekleidet. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

