Ravensburg

Brand in Autowerkstatt geht glimpflich aus

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Brand im Bereich der Ulmer Straße am Montag entstanden. Ein 25-jähriger Auszubildender hatte zunächst ein Ölfiltergehäuse mit Hilfe von Bremsenreiniger gesäubert und gleichzeitig mit einem Handfeuerzeug hantiert. Der hochentzündliche Bremsenreiniger geriet daraufhin zusammen mit dem Motorblock in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Ravensburg

Unbekannte zerstören Wahlplakate

Über 100 komplett zerstörte und drei beschädigte Wahlplakate haben unbekannte Täter am vergangenen Freitagabend im gesamten Stadtgebiet sowie in der Weststadt und in Oberzell hinterlassen. Die Unbekannten zogen eine Vielzahl von Wahlplakaten der "Grünen" von ihrer Aufhängung und zerrissen diese, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von über 1.000 Euro entstanden ist. Die Polizei Ravensburg ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Hintergrund. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/ 803-3333 mitzuteilen. Sie weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass es sich bei den Taten keinesfalls um Kavaliersdelikte, sondern um staatsschutzrelevante Straftatbestände handelt. Diese können im Fall einer Täterermittlung erhebliche straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Weingarten

Unfall im Einmündungsbereich

Ein Verletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Pkw und einem Lkw am Dienstagvormittag an der Einmündung der L314 in die Aulendorfer Straße. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer missachtete bei seinem Abbiegevorgang gegen 09:15 Uhr offenbar den Vorrang eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 53-jährigen Lkw-Fahrers. Der 53-Jährige konnte trotz eingeleitetem Bremsmanöver eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Wangen

Einbruch in Pfarrhaus

Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Pfarrer aus Wangen, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter bei einem Einbruch überraschte. Der 54-Jährige wurde gegen 3 Uhr durch ungewöhnliche Geräusche aus einem anderen Stockwerk des Pfarrhauses aufmerksam. Unbekannte Täter hatten kurz zuvor ein Fenster eingeschlagen und dann versucht, weitere Räume gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten flüchteten, als sie mit der Entdeckung durch den Pfarrer rechneten, über ein Fenster und ein Dach auf der anderen Gebäudeseite. Der Pfarrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet.

Landkreis Ravensburg

Unbekannte zerstören Wahlplakate

Unbekannte haben am Dienstag im Bereich Leutkirch, Aitrach und Aichstetten mehrere Wahlplakate beschmiert und zerrissen. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Hintergrund und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei den Taten keinesfalls um Kavaliersdelikte, sondern um staatsschutzrelevante Straftatbestände handelt. Diese können im Fall einer Täterermittlung erhebliche straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zu Tätern geben können, wird um Mitteilung bei der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststelle gebeten.

