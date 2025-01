Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Unfall nach Überholvorgang - Verursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall infolge eines missglückten Überholvorgangs ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und sucht Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge überholte der bislang unbekannte Lenker eines roten Pkw, möglicherweise eines SUV mit SIG-Kennzeichen, am Dienstagabend gegen 19.45 auf der K 8201 zwischen Feldhausen und Inneringen einen Sattelzug trotz Überholverbots und Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, mussten sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Fahrer eines entgegenkommenden Skoda Vollbremsungen einleiten. Eine dem Skoda nachfolgende 21-jährige Opel-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr ihrem Vordermann auf. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Der Lenker des roten Pkw hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, insbesondere den Fahrer eines weißen Sprinters, der hinter dem roten Pkw herfuhr. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Scheer

Am Steuer telefoniert und unter Drogeneinwirkung

Weil er von einer Streifenwagenbesatzung dabei beobachtet worden war, wie er während der Fahrt telefonierte, wurde ein 25-jähriger Pkw-Lenker am Dienstagnachmittag in Scheer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten zudem Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain und THC, weswegen der Mann sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen musste und seine Fahrt nicht mehr fortsetzen durfte. Gegen ihn wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der beiden mutmaßlichen Zuwiderhandlungen eingeleitet.

Bad Saulgau

Vorgarten beschädigt - Unfallflucht

Am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr ist ein unbekannter Pkw-Lenker in der Schloßbergstraße in einen Vorgarten neben der Fahrbahn gefahren und hat dabei mehrere Sträucher beschädigt. Der Schaden wird hier auf rund 1.000 Euro geschätzt. Nach dem Unfall beging der Verursacher, der mit einem grauen oder silbernen Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, Unfallflucht. Diesbezüglich ermittelt nun das Polizeirevier Bad Saulgau und bittet Zeugen, die Hinweise zum Pkw oder zur Identität des Unfallverursachers geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Herbertingen

Zweimal Totalschaden nach Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der B 32 in die Saulgauer Straße hat am Dienstagabend ein 63-jähriger Peugeot-Lenker offenbar den Fiat eines entgegenkommenden 22-Jährigen übersehen. Der Mann befuhr kurz nach 18 Uhr die B 32 von Bad Saulgau kommend und wollte in Richtung Mieterkingen fahren. Hierbei nahm er dem 22-Jährigen die Vorfahrt, sodass dessen Fiat trotz einer Vollbremsung in die rechte Seite des Peugeot prallte. Der dadurch entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Mengen

Gefahrguttransport unvorschriftsmäßig und zu schnell

Im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen des Schwerlastverkehrs hat eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagnachmittag bei Mengen einen Gefahrguttransport überprüft. Hierbei stellten die Beamten sowohl unvorschriftsmäßige Ladungspapiere als auch laut digitalem Kontrollgerät längerfristige Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der zurückliegenden Fahrtstrecke fest. Sie leiteten daraufhin Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 22-jährigen Fahrer ein. Zu deren Sicherung musste er Sicherheitsleistungen im mittleren dreistelligen Euro-Bereich hinterlegen, da er keinen regelmäßigen Wohnsitz im Inland hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell