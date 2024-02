Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbezahltes Mittagessen im Supermarkt

Kaiserslautern (ots)

Ein 23-Jähriger bediente sich am Donnerstagmittag, 15. Februar, in einem Supermarkt am Stiftsplatz in den Lebensmittelregalen und verzehrte die Nahrungsmittel an Ort und Stelle. Nach seiner Mahlzeit ging er zur Kasse und bezahlte lediglich ein alkoholisches Getränk. Ein Ladendetektiv beobachtete allerdings das "illegale Mittagessen" im Markt und sprach den Mann im Kassenbereich an. Anschließend zitierte er diesen in sein Büro und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten erzählte der Detektiv, dass der 23-Jährige bereits ein Hausverbot hat. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. |cla

