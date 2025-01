Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Unfallflucht zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Ekkehardstraße, im Bereich der Schwabstraße, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte einen geparkten Ford Focus am vorderen linken Kotflügel touchiert und fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Unfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 bei Meckenbeuren. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens fuhr von der K 7719 aus Liebenau kommend nach links auf die Bundesstraße ein und nahm dabei einem aus Ravensburger Richtung nahenden VW-Fahrer die Vorfahrt. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr wuchtig auf. Während der Sachschaden am Lkw eher gering ausfiel, entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Der VW musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen das Vereinsheim der Eisstockschützen im Riedlewald beschädigt. Der Täter schlug einen Stein gegen das Fenster und rammte einen Klappstuhl in die Öffnung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Etwaige Zeugen, die zwischen Freitagabend und Dienstagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Nach Verkehrskontrollen im Friedrichshafener Stadtgebiet am Dienstag müssen zahlreiche Verkehrsteilnehmende mit Anzeigen rechnen. Die Beamten stoppten unter anderem 22 Personen, die während der Fahrt ein Mobiltelefon verbotswidrig nutzten. 14 Fahrzeuginsassen müssen mit einem Verwarngeld rechnen, weil sie nicht angeschnallt unterwegs waren. Ablenkung ist neben Alkohol sowie Drogen und Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr und führt immer wieder zu folgenschweren Unfällen. Aus diesem Grund hat die Polizei Verkehrssünder im Blick und wird Verstöße auch in Zukunft konsequent ahnden.

Überlingen

Bei Nebel aufgefahren

Bei einem wuchtigen Auffahrunfall am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der B 31n bei Bonndorf entstand Sachschaden. Eine 57 Jahre alte BMW-Fahrerin war in Richtung Stockach unterwegs und erkannte bei dichtem Nebel zu spät, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geraten war. In der Folge fuhr sie auf den BMW einer vorausfahrenden 63-Jährigen auf. An beiden Autos entstand jeweils rund 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei Überlingen zu einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Nußdorfer Straße. Ein Unbekannter hatte eine geparkte Mercedes S-Klasse am Heck touchiert und danach Unfallflucht begangen. Um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmerte er sich nicht. Hinweise etwaiger Unfallzeugen nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

