POL-PDNR: Kontrollen im Innenstadtbereich Altenkirchen

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 11.08.2024 wurden die Beamten gegen 12:20 Uhr zu einem Streit gerufen. Der Melder gibt an, dass an seinem PKW eine Parkkralle von einem Privatmann angebracht wurde und dieser auch einen Zettel an die Windschutzscheibe klemmte, in dem der Geschädigte zur Zahlung von 50 Euro aufgefordert wurde, da er auf einem privaten Grundstück parke. Andernfalls folge eine Anzeige. Vor Ort wurde mit beiden ...

mehr