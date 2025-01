Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Sachbeschädigung auf Spielplatz - Fahrrad entwendet

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnmobil gestreift

Ein 61 Jahre alter VW-Fahrer streifte am Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr beim Vorbeifahren in der Weilerstraße ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Murrhardt: Sachbeschädigung auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag (29.12.2024) wurde auf dem Spielplatz im Fasanenweg ein auf Holz bestehender Spielturm von bisher unbekannten Personen in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Aspach: Parkender PKW beschädigt

Ein 1er BMW, welcher in der Zeit von Montag, 30.12.2024 bis Donnerstag, 02.01.2025 im Bereich Trinkgasse / Badstraße geparkter war, wurde in dieser Zeit mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.500 Euro zu kümmern. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um ein blaues Fahrzeug. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 15:20 Uhr und 18:10 Uhr wurde ein im Postweg geparkter Skoda Fabia durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Fellbach: Fahrrad entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten am Montag, 30.12.2024 zwischen 17:45 Uhr und 20:10 Uhr ein am Haupteingang des F3 abgestelltes blaues Mountainbike der Marke V-Orbea. Zur Vollendung des Diebstahls wurde durch die Täter das Fahrradschloss aufgebrochen. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

