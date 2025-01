Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Taxis entwendet

Schwäbisch Hall: Taxis entwendet

Zwei Diebe verschafften sich am Donnerstag zwischen 17:45 Uhr und 18:05 Uhr Zutritt zu einem Taxibetrieb in der Mühlsteige. Dort entwendeten sie die Schlüssel von zwei Taxis und fuhren anschließend mit den beiden Fahrzeugen vom Gelände. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu den noch unbekannten Fahrzeugdieben.

Rot am See: Von Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer die B290 von Rot am See kommend in Richtung Blaufelden. Aufgrund von Schneeglätte verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte er mit seinem Fahrzeug in einen etwa 1 Meter tiefen Straßengraben. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Unfall mit Gegenverkehr

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Opel-Fahrer die K2654 von Goldbach in Richtung Waldtann. Aufgrund von Glätte geriet er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Audi-Fahrer. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

