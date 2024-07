LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots) - Ein 39-jähriger Fahrer eines VW Zustellerfahrzeuges befuhr gestern Nachmittag den Berggrabenweg in Manebach. An der abschüssigen Straße war der Mann im Begriff ein Paket auszuliefern und vergaß offenbar sein Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. In der weiteren Folge rollte der VW rückwärts auf ein dort befindliches Grundstück. Der 39-Jährige, welcher sich bereits außerhalb des Fahrzeuges befand, wurde dabei leicht verletzt und kam in ein ...

