Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Café

Einbrecher hebelten am Donnerstag zwischen 5:30 Uhr und 19:00 Uhr die Tür zu einem Vorratsraum eines Cafés in der Bahnhofstraße auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Wegen Rückstaus wollte am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, ein 49-Jähriger auf der Fahrbahn der Himmlinger Steige mit seinem VW wenden. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den VW des 49-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 36 000 Euro.

Neuler: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, die K3333 zwischen Neuler und Schrezheim. In einer dortigen Kurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte infolgedessen gegen ein Verkehrsschild und schlitterte anschließend einige Meter weiter auf der linken Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Unterschneidheim: Unfall aufgrund Schneeglätte

Aufgrund Schneeglätte geriet am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, eine 23-Jährige mit ihrem Opel auf der L2221 zwischen Unterschneidheim und Tannhausen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Es entstand lediglich Sachschaden an ihrem Fahrzeug.

Gschwend: Mit Schutzplanke kollidiert

Am Donnerstag befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Tesla die L1080 in Richtung Gschwend. In einer dortigen Linkskurve geriet er, infolge schneebedeckter Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Sachbeschädigung

Unbekannte rissen im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, eine Außenlampe eines Wohnhauses in der Kapelläckerstraße mutwillig heraus und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Böbingen: Diebstahl aus PKW

Diebe entwendeten zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, aus einem VW in der Geschwister-Scholl-Straße einen Geldbeutel sowie eine Sonnenbrille. Der Schaden beträgt etwa 650 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell