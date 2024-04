Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auto gestreift und geflüchtet

Am Dienstag oder Mittwoch fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in Giengen a.d. Brenz gegen ein geparktes Auto und flüchtete.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 18 Uhr und 21 Uhr. Der graue Mitsubishi Space Star parkte in der Carl-Benz-Straße am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vorbei und streifte den Mitsubishi an der linken Fahrzeugseite im Bereich des Kotflügels und der Fahrertür. Der Verursacher fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Das Verursacherfahrzeug müsste eine blaue Lackierung haben und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

++++0804378 (JS)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell