Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Parkrempler mit hohem Sachschaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall im Bereich der Schützenstraße am Montagabend entstanden. Eine 32-jährige Chevrolet-Fahrerin übersah bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz gegen 21.15 Uhr den Audi eines ordnungsgemäß auf der Schützenstraße fahrenden 22-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 5.000 Euro.

Ravensburg

Unbekannter entwendet E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei Ravensburg, nachdem zwischen Sonntagmorgen und Montagabend im Bereich der Weinbergstraße der E-Scooter eines 16-Jährigen gestohlen wurde. Den Angaben des Geschädigten zufolge sei das Fahrzeug mittels eines Fahrradschlosses gesichert gewesen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden unter Tel. 0751/ 803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unfall an Ampelanlage

Unachtsamkeit dürfte mutmaßlich die Ursache eines Unfalls am Montagnachmittag im Bereich der Jahnstraße gewesen sein, bei dem insgesamt 7.000 Euro Sachschaden entstanden ist. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer übersah gegen 15.30 Uhr den Nissan eines vor ihm fahrenden 18-Jährigen, welcher bei einer roten Ampel anhalten musste. Durch den Zusammenstoß entstand am BMW ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro und am Nissan in Höhe von rund 3.000 Euro.

Berg

Vorfahrt missachtet - Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 21.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Montagvormittag im Bereich der Hauptstraße entstanden. Ein 56-jähriger Audi-Fahrer beabsichtigte von der Straße "In den Obstwiesen" in die Hauptstraße einzubiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Passat eines ordnungsgemäß fahrenden 52-Jährigen. Die beiden Fahrer blieben bei dem Aufprall unverletzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise nur einspurig befahrbar.

Bad Waldsee

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Unfallverursacher am vergangenen Donnerstag im Zeitraum zwischen 7 und 16 Uhr den Volkswagen eines 34-Jährigen auf einem Parkplatz im Bereich der Holzstraße beschädigt hat, sucht die Polizei Bad Waldsee nun Zeugen zu der Unfallflucht. Hinweise zu dem Verursacher werden unter Tel. 07524/ 4043-0 entgegengenommen.

Leutkirch

Polizei stoppt Lkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer muss sich nach einer Kontrolle am Montagvormittag auf der A96 gleich wegen mehrerer Verstöße verantworten. Die Verkehrspolizei Kißlegg stellte bei der Kontrolle des 24-Jährigen gegen 10 Uhr fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Außerdem hatte er seinen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt und hatte Ladung an Bord, welche die zulässige Gesamtmasse um rund 24 % überschritt und zudem nicht ausreichend gesichert war. Der Fahrer durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell