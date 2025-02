Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Backwaren geraubt

Weil er versucht hat, am Montagnachmittag in einer Bäckerei diverse Backwaren und Getränke mitzunehmen, ohne diese zu bezahlen, ermittelt die Polizei gegen einen 44-Jährigen wegen eines Raubdelikts. Der Mann bestellte gegen 15 Uhr in dem Geschäft in der Schmeier Straße mehrere Backwaren und Getränke. Nachdem die Verkäuferin aufgrund des Umstands, dass der Mann bereits in der Vergangenheit in der Bäckerei aufgefallen war, zunächst die Bezahlung der Ware forderte, wurde dieser zunehmend aggressiv. Im weiteren Verlauf trat er hinter den Tresen und versuchte, der Angestellten die Tüte mit dem Backwerk zu entreißen. In dem folgenden Gerangel riss diese und die Artikel fielen auf den Boden. Hier schnappte sich der 44-Jährige einen Laib Brot, wand sich aus dem Griff der Verkäuferin, die ihn festzuhalten versuchte, und verließ das Geschäft. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Tatverdächtige ein nahegelegenes Gebäude betrat, weswegen die Polizei ihm schnell auf die Spur kam. Wegen des geraubten Brots im Wert von rund vier Euro wird sich der 44-Jährige nun strafrechtlich zu verantworten haben.

Ostrach

Polizeiliche Präsenz nach Drohschriftzug an Schule

Für einen Unterrichtsausfall sorgte eine Schmiererei mit einer Drohbotschaft am heutigen Tage an einer Schule in der Schlößlestraße. Der Schriftzug war am Montagnachmittag in einem WC des Schulgebäudes festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt worden. Wenngleich vonseiten der Polizei die Ankündigung als eher nicht ernstzunehmend eingestuft wurde, entschied der zuständige Schulträger, den Unterricht heute vorsorglich ausfallen zu lassen. Begleitend zeigte das Polizeirevier Bad Saulgau polizeiliche Präsenz am Gebäude und leitete Ermittlungen zum Verfasser der Schmiererei ein.

Meßkirch

Lkw-Fahrer unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 54-jähriger Lkw-Fahrer, der von einer Streife der Verkehrspolizei Sigmaringen am Montagnachmittag im Rahmen einer Überwachung des Schwerlastverkehrs auf der B 311 bei Meßkirch kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten bemerkt hatten, reagierte ein daraufhin angebotener Vortest positiv auf THC. Der 54-Jährige musste sich daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen und sein Fahrzeug zunächst stehen lassen. Sollte die Blutanalyse die Betäubungsmittelbeeinflussung bestätigen, muss der Berufskraftfahrer mit einem empfindlichen Bußgeld und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen rechnen.

