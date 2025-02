Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Autofahrerin pustet bei Unfallaufnahme 1,6 Promille

Nach einem Unfall am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr in der Heiliggasse ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen eine 37-jährige Autofahrerin. Die Frau hatte die Beamten etwa 45 Minuten nach dem Vorfall verständigt und angegeben, dass sie einem unbekannten Fahrer eines silberfarbenen Wagens habe ausweichen müssen und dabei den Außenspiegel eines geparkten Autos abgefahren habe. Nach dem Unfall habe sie die Heimfahrt angetreten und den Schreck zunächst mit Alkoholika begießen müssen. Bei der Unfallaufnahme zeigte die Atemalkoholmessung rund 1,6 Promille an, weshalb die 37-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben sowie ihren Führerschein abgeben musste. Die Untersuchung soll auch zeigen, ob die Frau bereits zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert unterwegs war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkener beschädigt Taxi

Einen betrunkenen 29-Jährigen erwartet nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Ittenhauser Straße in Ailingen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Ein Taxifahrer hatte dem Mann aufgrund der Alkoholisierung die Mitfahrt verweigert. Der davon offenbar nicht begeisterte 29-Jährige soll kurzerhand den Tankdeckel geöffnet, mutwillig abgerissen und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet haben. Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und erteilten ihm einen Platzverweis.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro entstand am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Äußeren Ailinger Straße. Ein 37 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Innenstadt unterwegs und hielt an, um einem mit Sondersignal von der Rotkreuzstraße kommenden Rettungswagen die Einfahrt zu ermöglichen. Ein hinter ihm fahrender 38-Jähriger erkannte das zu spät und prallte mit seinem Seat wuchtig in das VW-Heck. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall am Sonntagabend gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße gewesen sein. Ein 33 Jahre alter Citroen-Fahrer erkannte zu spät, dass ein Vorausfahrender an einem Fußgängerüberweg anhalten musste, um Passanten die Straße überqueren zu lassen. Er fuhr dem Mazda nahezu ungebremst auf. Der 36-Jährige Mazda-Lenker klagte nach dem Unfall über Schmerzen, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Citroen entstand rund 8.000 Euro, am Mazda etwa 6.500 Euro Sachschaden.

