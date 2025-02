PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Meßkirch

Einbruch in Mülldeponie

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen zwei Tatverdächtige in den Recyclinghof in Meßkirch-Ringgenbach ein und begaben sich zu verschiedenen Containern mit Elektroschrott. Gegen 01:15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge, dass zwei männliche Personen in das Gelände des Recyclinghofs einbrachen und versuchten Elektroschrott und Buntmetall zu stehlen. Beim Eintreffen der Polizei versuchten sich die Tatverdächtigen hinter Containern zu verstecken, was ihnen aber nichts half und sie durch die Polizei vorläufig festgenommen wurden. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Sigmaringen aufgenommen und dauern noch an. Nach ersten Schätzungen legten die Tatverdächtigen bis zu ihrem Ergreifen Elektroschrott im Wert von mindestens 300 Euro beiseite.

