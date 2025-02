Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei fordert zwei Verletzte

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Samstagmorgen gegen 1.20 Uhr in die Uferstraße zu einer Schlägerei aus. Zwei Geschädigte im Alter von 16 und 18 Jahren erlitten Gesichtsverletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Bei der Tätergruppierung handelt es sich mutmaßlich um mehrere heranwachsende Personen mit arabischem Erscheinungsbild, die nach der Auseinandersetzung in Richtung Innenstadt geflüchtet sind. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sowie die Klärung der Identität der Angreifer sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Überlingen

Gefährliche Körperverletzung - Geschädigter gesucht

Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Schulstraße zu einem Streit, in dessen Verlauf zwei Männer auf einen 47-Jährigen und einen ebenfalls am Boden liegenden Unbekannten mit den Füßen eingetreten haben sollen. Während die beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 38 Jahren identifiziert wurden, hatte der Unbekannte die Örtlichkeit vor Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet den bislang unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

