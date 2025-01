PP Ravensburg: Polizei sucht Ortsschilddiebe

Polizeipräsidium Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Senior von Dieb überlistet Auf die Masche eines Diebs ist am Mittwochvormittag ein Senior hereingefallen. Der Unbekannte sprach den 93-Jährigen vor einem Einkaufsgeschäft in Ailingen an und gab sich als entfernter Bekannter aus. In der Folge bot er den Herrn an, ihm mehrere Jacken zu schenken, woraufhin sich beide an die Wohnanschrift des Seniors begaben. In einem ...

