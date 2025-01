Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Senior von Dieb überlistet

Auf die Masche eines Diebs ist am Mittwochvormittag ein Senior hereingefallen. Der Unbekannte sprach den 93-Jährigen vor einem Einkaufsgeschäft in Ailingen an und gab sich als entfernter Bekannter aus. In der Folge bot er den Herrn an, ihm mehrere Jacken zu schenken, woraufhin sich beide an die Wohnanschrift des Seniors begaben. In einem passenden Moment griff der Täter dann in die Brieftasche seines Gegenübers, stahl mehrere Geldscheine und flüchtete. Kurze Zeit später bemerkte das Opfer den Diebstahl. Am Folgetag wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Nun ermitteln Beamte des Friedrichshafener Reviers wegen des Diebstahls und bitten Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Vorfall soll sich gegen 11.30 Uhr im Bereich des Hähnchenwagens vor dem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße zugetragen haben. Der Unbekannte wird als 65-70 Jahre alt, rund 175cm groß und auffallend schlank beschrieben. Er hatte ein hageres Gesicht, einen grauen Dreitagebart und war mit einem graumelierten Mantel bekleidet.

Friedrichshafen

Auto mit Farbe beschmiert

Ein Vandale hat in der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen einen BMW mit Farbe beschmiert, der auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Dorfwiesenstraße abgestellt war. Dabei richtete der Unbekannte mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz der Musikschule in der Lindauer Straße einen Wagen touchiert und danach Unfallflucht begangen. Mutmaßlich beim Wenden oder Rangieren stieß der Flüchtige gegen die Beifahrerseite des abgestellten Suzuki und kümmerte sich im Nachgang nicht um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Ermittler des Polizeiposten Tettnangs nehmen Hinweise zum Verantwortlichen unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Wuchtig aufgefahren

Unachtsamkeit oder Ablenkung dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer hatte zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm an einer roten Ampel zum Stehen gekommen war. Er fuhr dem BMW eines 19-Jährigen auf und schob diesen auf den davorstehenden Skoda einer 42-Jährigen. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 20.000 Euro Sachschaden. Den bisherigen Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge wurde niemand verletzt.

Meckenbeuren

Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer davongetragen, als er am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mit einer Passantin zusammengestoßen ist. Der 58-Jährige war mit seinem Pedelec auf dem Fuß- und Radweg von Friedrichshafen kommend unterwegs, als er auf Höhe einer Bußhaltestelle im Bereich der Max-Eyth-Straße mit einer jungen Frau kollidierte. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, stürzte zu Boden, zog sich eine schwere Kopfverletzung zu und war zunächst nicht ansprechbar. Die Fußgängerin kam auch zu Fall und erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des 58-Jährigen, weshalb ihm in der Klinik eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Immenstaad

Lastwagen kollidiert mit Pkw

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Meersburger Straße. Ein 46 Jahre alter Sattelzug-Fahrer wollte auf die Bundesstraße auffahren und übersah dabei einen vor ihm wartenden Skoda-Fahrer. Es kam es zum Zusammenstoß, bei dem Glücklicherweise niemand verletzt wurde. Während der Sachschaden am Lastwagen mit rund 1.500 Euro eher gering ausfiel, wird dieser am Pkw auf rund 30.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Wendemanöver auf der Bundesstraße hat Unfall zur Folge

Nach dem gefährlichen Fahrmanöver eines 28-Jährigen, das am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der B 31n für einen Unfall gesorgt hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Vito-Fahrer war von Stockach kommend in Richtung Überlingen unterwegs und wollte auf Höhe Bonndorf auf der Bundesstraße wenden. Dabei kollidierte er mit einem nachfolgenden Hyundai. Der Vito kam im Bankett zum Stehen, der Hyundai geriet ins Schleudern und wurde auf die Gegenfahrspur abgewiesen. Der 39-jährige Lenker wurde dabei leicht verletzt. Beim Aussteigen aus seinem Unfallwagen vergaß dieser dann sein Auto gegen Wegrollen zu sichern, woraufhin der Hyundai mit einem Volvo zusammenstieß. Insgesamt entstand bei den Unfällen rund 15.000 Euro Gesamtsachschaden.

Deggenhausertal

Spiegelstreifer - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einem Spiegelstreifer am Mittwoch gegen 18.20 Uhr auf der L 204 zwischen Roggenbeuren und Urnau ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Ein VW-Fahrer gibt an, dass ihm auf dem Weg in Richtung Urnau ein Auto entgegenkam, dessen Außenspiegel seinen Wagen in der der Vorbeifahrt streifte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallbeteiligte fuhr danach davon, zu einer Schadensregulierung kam es nicht. Die Polizei erhofft sich von Zeugen, insbesondere den Verkehrsteilnehmern die hinter dem Entgegenkommenden unterwegs waren, Hinweise zum Flüchtigen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Meersburg

Pöbelnder Betrunkener in Gewahrsam

In Gewahrsam genommen hat die Polizei einen betrunkenen 32-Jährigen, nachdem dieser am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr im Bereich des Fährhafens negativ in Erscheinung getreten war. Der aggressive Mann hatte mit mehreren Passanten Streit angefangen und verhielt sich auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten vollkommen uneinsichtig. Er musste die Polizisten zum Polizeirevier begleiten und sich in der Gewahrsamseinrichtung ausnüchtern. Neben den Kosten für den selbst verantworteten unfreiwilligen Aufenthalt bei der Polizei drohen ihm nun auch Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung von Polizeibeamten.

