Randalierer wird selbst zum Opfer

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Mittwochnachmittag im Bereich der Bahnhofstraße musste ein 25-Jähriger in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 25-Jährige randalierte gegen 14.15 Uhr an den dortigen Snackautomaten, was ein 64-Jähriger durch seine Ansprache unterbinden wollte. Zwischen den beiden Männern kam es daraufhin zur körperlichen Auseinandersetzung. Ein 15-Jähriger ging zunächst helfend zwischen die beiden Streithähne. Der 25-Jährige stürzte bei der Trennung, woraufhin der 15-Jährige mit dem Fuß auf den am Boden Liegenden eintrat. Der 25-Jährige musste anschließend zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen alle drei Beteiligten ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Ob an den Snackautomaten ein Schaden entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Vorfahrt missachtet - Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Ein Verletzter und rund 1.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochvormittag im Kreisverkehr auf der B 32 am Ortsausgang in Richtung Sigmaringendorf. Ein 28-jähriger Mazda-Fahrer übersah gegen 7.45 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr den bevorrechtigten 17-jährigen Piaggio-Fahrer, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.

Küchenbrand macht Wohnung unbewohnbar

Ein technischer Defekt eines Küchengeräts dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache des Brandes eines Einfamilienhauses am Mittwochnachmittag im Bereich der Hauptstraße gewesen sein. Die Bewohner des Hauses stellten gegen 13.45 Uhr Flammen in ihrer Küche fest und alarmierten die Feuerwehr. Die Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie begeben und blieben bei dem Feuer unverletzt. Trotz der zügig eingeleiteten Löscharbeiten blieb das Haus, an welchem ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden ist, für die Bewohner zunächst unbewohnbar. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

