PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Wahlplakate zerrissen und beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien in Sigmaringen, Laiz, Inzigkofen, Stetten am kalten Markt und Bad Saulgau zerrissen und beschmiert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Hintergrund. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang außerdem eindringlich darauf hin, dass es sich bei den Taten keinesfalls um Kavaliersdelikte, sondern um staatsschutzrelevante Straftatbestände handelt. Diese können im Fall einer Täterermittlung erhebliche straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Sigmaringen

Familienstreit eskaliert

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Lebensmittelgeschäft im Bereich der Stadtmitte am Dienstagvormittag wurde eine Person verletzt. Als ein Familienstreit zwischen einem 34-Jährigen und seinem 29-jährigen Verwandten gegen 8 Uhr eskalierte, ging eine aufmerksame 39-jährige Zeugin zwischen die Männer, um diese voneinander zu trennen. Die 39-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und im Nachgang zu den polizeilichen Maßnahmen ärztlich versorgt. Gegen den 34- Jährigen und den 29-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Sigmaringen

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Zwei verletzte Personen sind die Bilanz einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Nordstadt am Dienstagnachmittag. Gegen 16 Uhr gerieten eine 33-Jährige und eine 36-Jährige zunächst verbal in Streit. Der Streit der beiden Nachbarinnen spitzte sich derart zu, dass beide Personen zu Boden gingen und durch den Ehemann einer der beiden getrennt werden mussten. Die zwei Frauen mussten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Hohentengen

Vorfahrt missachtet - Unfall fordert Verletzte

Eine Verletzte und rund 6.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag im Bereich der Beizkofer Straße. Eine 40-jährige Fiat-Fahrerin missachtete beim Kreuzen der Beizkofer Straße gegen 16.30 Uhr offenbar die Vorfahrt einer ordnungsgemäß fahrenden 57-jährigen Hyundai-Fahrerin. Die 57-Jährige musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mengen

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro ist bei einem Unfall auf einem Parkplatz im Bereich der Fabrikstraße in der Nacht von Sonntag auf Montag entstanden. Der Geschädigte parkte seinen Ford dort gegen 23 Uhr und stellte den Schaden etwa gegen 1 Uhr fest. Aufgrund der Ausgestaltung des Schadens dürfte es sich beim bislang unbekannten Verursacher um einen Transporter gehandelt haben. Die Polizei Mengen nimmt sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verantwortlichen unter Tel. 07572/ 5071 entgegen.

