Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht nach Raub

Wächtersbach (ots)

Am Freitag gegen 20.10 Uhr näherte sich ein Mann mit einer silberfarbenen Pistole einer Verkäuferin vor der Sparkasse in der Friedrich-Wilhelm-Straße und forderte unter Vorhalt der Waffe ihre Tasche. Der Täter flüchtete mit der Geldbörse der 62-jährigen Frau in Richtung Altstadt. Gesucht wird ein ca. 40-jähriger Mann mit ausländischem Akzent. Er war ca. 180-185 cm groß und hatte eine korpulente Gestalt. Er soll hellblond gefärbte Haare und einen Drei-Tage-Bart haben. Bekleidet war er mit einem hellen Pullover, einer dunklen Hose und Turnschuhen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Offenbach am Main, 04.01.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

