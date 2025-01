POL-OF: Versuchter Straßenraub; Projektil trifft geparktes Auto: Kripo sucht Schützen und Zeugen; Nächtlicher Drogenfund unter Auto und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

In eigener Sache:

(lei) Polizeioberkommissar Max Molkenthin hospitiert für die nächsten vier Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "mm".

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Offenbach

(rv) Einbrecher hebelten im Zeitraum vom Mittwochnachmittag, 16 Uhr bis zum Donnerstagmorgen, 8.20 Uhr in der Kopernikusstraße (50-er Hausnummer) eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf. Nach dem Einstieg entwendeten die Täter Werkzeuge und Maschinen zur Renovierung des Hauses im niedrigen vierstelligen Wert. Anschließend entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung. Die Beamten suchen nun Tatzeugen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise. Wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können, erfahren Sie unter anderem bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Unter der Hotline 069 8098-2424 gibt Ihnen die Einbruchschutzberatung wertvolle Tipps, was Sie gegen ungebetenen Besuch tun können.

2. Versuchter Straßenraub: Kripo sucht Zeugen - Mühlheim/Dietesheim

(rv) Ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger wurden am Donnerstagnachmittag im Lämmerspieler Weg von zwei Jugendlichen überfallen. Gegen 15.30 Uhr befanden sich die zwei Geschädigten fußläufig in Höhe der Spessartbrücke, als sie von zwei Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurden. Da die zwei Betroffenen der Aufforderung nicht nachkamen, setzte die weibliche Räuberin Pfefferspray ein, während ihr männlicher Komplize mit einem Elektroschocker drohte. Anschließend flüchtete das Duo ohne Beute in Richtung Spessartstraße. Das etwa 15 Jahre alte Mädchen hatte einen dunkleren Hauttyp und war dunkel gekleidet. Ihr Komplize war etwa 17 Jahre alt, ebenfalls dunkel bekleidet und hatte einen Oberlippenbart. Beide Opfer wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

3. Projektil trifft geparktes Auto: Kripo sucht Schützen und Zeugen - Dietzenbach

(lei) Das hätte auch schnell anders ausgehen können: Mehr oder minder dem Zufall ist es geschuldet, dass eine Frau und ihr Kind unverletzt blieben, als sie sich am frühen Silvesterabend auf einem Parkplatz vor dem Rathaus (Europaplatz 1) aufhielten, um dort zu feiern. Die 37-Jährige saß mit ihrem Kind gegen 18.20 Uhr im Auto, als plötzlich die Scheibe des Wagens zersprang und sie zunächst unklar war warum. Obwohl sie von Glassplittern getroffen wurden, blieben beide glücklicherweise unversehrt und kamen letztlich mit dem Schrecken davon. Am Tag darauf bemerkte die Dietzenbacherin ein Projektil im Fahrzeuginnenraum und verständigte deswegen die Polizei. Die Beamten stellten das Geschoss, ein "Diabolo" offenbar von einem Luftgewehr, sicher. Von wem dieses auf das Auto abgefeuert wurde und ob absichtlich oder versehentlich, ist noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Die Ermittler schließen nicht aus, dass andere Silvesterfeiernde dafür verantwortlich sind und bitten um Zeugenhinweise (069 8098-1234). An dem schwarzen Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

4. Hakenkreuz auf Stromkasten - Dreieich/Offenthal

(rv) Unbekannte haben einen Stromkasten der Stadtwerke im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Eifelstraße unter anderem mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Am Donnerstagmorgen um 8.10 Uhr wurden die jeweils etwa 40x40 Zentimeter großen Schmierereien entdeckt. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Nächtlicher Drogenfund unter Auto - Dreieich/Sprendlingen

(rv) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel den Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg ein 35- bis 45-jähriger Fahrradfahrer mit dunkler Kleidung und Drei-Tage-Bart auf. Beim Erblicken der Streife warf der E-Biker einen dunklen Gegenstand unter ein in der Frankfurter Straße geparktes Auto und flüchtete, noch bevor er einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Biker über 80 Gramm Haschisch weggeworfen hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.20 Uhr in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 70. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Flüchtigen bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Polizeistation Neu-Isenburg melden.

Offenbach, 03.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

