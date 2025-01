Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hundemaske während Einbruch getragen; Einbruch in Seniorenzentrum: Tresor aus der Wand gerissen und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

In eigener Sache:

(lei) Polizeioberkommissar Max Molkenthin hospitiert für die nächsten vier Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "mm".

1. Hundemaske während Einbruch getragen - Hanau / Steinheim

(mm) Ein Einbrecher ist am Dienstag gegen 21.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Steinheimer Vorstadt (40er Hausnummern) eingedrungen. Es wurden zwei Wohneinheiten aufgebrochen und durchsucht. Hierbei wurde Schmuck im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. Kurios war die Beschreibung des Unbekannten, denn er trug bei der Tatausführung eine Hundemaske. Hinweise durch Zeugen können über die Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen werden.

2. Wohnungseinbruch: Loch in Terassentür - Bruchköbel / Oberissigheim

(mm) Über den Jahreswechsel - zwischen Montag und Donnerstag - hat ein Einbrecher in der Straße "Zur Tanne" (einstellige Hausnummern) die Terrassentür eines Einfamilienhauses eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen abgesucht. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen wenden sich bitte unter der 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

3. Einbrecher nutzten Abwesenheit aus - Freigericht / Somborn

(mm) Während sich die Hauseigentümerin über den Jahreswechsel zwischen Sonntag und Donnerstag im Urlaub befand, nutzen Einbrecher deren Abwesenheit aus. Im Einfamilienhaus in der Herderstraße wurde ein Kellerfenster aufgehebelt und anschließend das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei wurde diverser Schmuck im Wert von etwa 5.000 Euro gestohlen. Ein Gartenstuhl verhalf Einbrechern "Im Schwalbengrund" (20er Hausnummern) an ein Fenster des Einfamilienhauses zu gelangen und dieses aufzuhebeln. Anschließend wurde auch hier das Haus nach Wertgegenständen durchsucht, es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 3.000 Euro gestohlen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, sollen sich unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

4. Einbruch in Seniorenzentrum: Tresor aus der Wand gerissen - Bad Orb

(lei) Nächtlicher Einbruch in einem Seniorenzentrum in der Lindenallee (50er-Hausnummern): Dort haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.40 Uhr und Freitag, 7.55 Uhr, ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, um hierüber in einen Büroraum zu gelangen. Dort durchsuchten sie augenscheinlich die Schränke und rissen einen festverschraubten Tresor aus der Wand, in dem sich etwas Bargeld befand. Mit dem Safe machten sie sich anschließend aus dem Staub - und hinterließen einen Sachschaden von gut 1.500 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, diese erhoffen sich die Ermittler der Kripo jedoch von aufmerksamen Zeugen (Hinweisnummer 06181 100-123).

Offenbach, 03.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

