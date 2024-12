Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Gefährliches Überholmanöver auf der L149 zwischen Wadern und Buweiler Polizei sucht Zeugen

L149 zwischen Wadern und Buweiler (ots)

Am Samstagmittag, 30.11.2024 gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Landstraße L149 zwischen Wadern und Buweiler zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei welchem es zu einer Nötigung des überholten PKW und möglicherweise einer Gefährdung des entgegenkommenden PKW gekommen war. Der 53-jährige Anzeigeerstatter befuhr mit seinem PKW der Marke Ford, mit TR Kreiskennung, die L149 in Fahrtrichtung Buweiler/Löstertal. Auf diesem Streckenabschnitt zwischen Wadern und Buweiler wurde der Anzeiger, trotz herannahendem Gegenverkehr, durch einen schwarzen BMW mit WND Kreiskennung überholt. Während des Überholvorgangs scherte der BMW, aufgrund des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers, knapp vor dem Anzeiger wieder ein, so dass dieser abbremsen musste. Ob der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer bei dem Überholmanöver gefährdet wurde, ist nicht bekannt. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen konnte der Fahrer des schwarzen BMW durch die Polizei festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um einen 36jährigen Mann aus dem Kreis Birkenfeld. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls bzw. den Fahrer des möglicherweise gefährdeten PKW im Gegenverkehr. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell