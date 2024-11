PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbrüche +++ Einbrecher scheitern +++ Werkzeug gestohlen +++ Verkehrsunfall mit Streifenwagen bei Einsatzfahrt +++ Unfallflucht - Dacia beschädigt +++ Fahrzeugbrand

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbrüche, Hattersheim, Okriftel, Martin-Luther-Straße, Sulzbach, Birkenweg, Dienstag, 26.11.2024, 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr

(ro)Am Dienstag waren Einbrecher in Hattersheim und Sulzbach unterwegs.

Zwischen 9.30 Uhr und 19.30 Uhr kletterten die Täter zunächst auf den Balkon der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Hattersheimer Martin-Luther-Straße. Nachdem sie beim Versuch die Balkontür aufzuhebeln gescheitert waren, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen über einen vor dem Fenster stehenden Tisch ins Innere. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut und flüchteten anschließend über den Balkon in unbekannte Richtung. Ob sie Wertgegenstände erbeuten konnten, ist bislang unklar.

In Sulzbach stellten Bewohner einer Wohnung im Birkenweg gegen 17.50 Uhr fest, dass Einbrecher im Verlauf des Dienstags ein Fenster eingeschlagen hatten. Allerdings ließen sie aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, ohne in die Wohnung eingestiegen zu sein.

Hinweise zu den Einbrüchen erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Einbrecher scheitern, Eschborn, Niederhöchstadt, Im Traminer, Dienstag, 26.11.2024, 18.30 Uhr bis 23 Uhr

(ro)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt scheiterten Einbrecher am Dienstagabend beim Versuch, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter begaben sich zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr zum Eingangsbereich des Einfamilienhauses in der Sackgasse "Im Traminer". Sie versuchten vergeblich gewaltsam ein Fenster zu öffnen und mussten schließlich unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Der Schaden am beschädigten Fenster beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Fahrzeuge aufgebrochen - Werkzeug gestohlen, Hattersheim, Königsberger Straße, Breslauer Straße, Montag, 18.11.2024, 16 Uhr bis Dienstag, 26.11.2024, 15.30 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Unbekannte zwei Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Werkzeuge gestohlen.

Zwischen Montag letzter und Dienstag dieser Woche hatten es die Täter auf einen in der Königsberger Straße geparkten weißen Opel Combo abgesehen. Sie schlugen eine Scheibe der Hecktür ein und ließen zahlreiche Werkzeuge aus dem Fahrzeug mitgehen, bevor sie unerkannt entkamen.

In der Nacht auf Dienstag näherten sich Unbekannte einem Mercedes Vito, der in der Breslauer Straße parkte. Nachdem sie die hintere rechte Scheibe eingeschlagen hatten, entwendeten sie auch aus diesem Fahrzeug diverse Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie samt Beute in unbekannte Richtung.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Näheres zu den Werkzeugen ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Hinweise zu den Aufbrüchen unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit Streifenwagen bei Einsatzfahrt, Hochheim, Bundesstraße 40, Dienstag, 26.11.2024, 20.39 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es im Bereich Hochheim auf der Bundesstraße 40 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt beschädigt wurde. Ein 20-Jähriger war in seinem Peugeot auf der B40 zwischen Flörsheim-Wicker und Hochheim unterwegs. Hinter ihm näherten sich zwei Streifenwagen mit Sondersignalen in gleicher Fahrtrichtung. Im Bereich der Einmündung zum Steinmühlenweg hielt der Fahrer des Peugeot auf einer mittigen Sperrfläche vor einer Verkehrsinsel an. Nachdem die erste Streife den Haltenden passiert hatte, zog der Fahrer wieder nach rechts auf die Fahrbahn und übersah hierbei den zweiten Streifenwagen. Es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

5. Unfallflucht - Dacia beschädigt, Hofheim, Nordring, Mittwoch, 20.11.2024, 9 Uhr bis 11.10 Uhr

(ro)Mittwoch letzter Woche kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim, bei dem ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Dacia Jogger am Fahrbahnrand im Nordring in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt. Zwischen 9 Uhr und 11.10 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Dacia im vorderen linken Bereich stark beschädigt. Anschließend flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer, ohne sich um den Schaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Fahrzeugbrand, Sulzbach, Bundesstraße 8, Mittwoch, 27.11.2024, 4.45 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen kam es auf der Bundesstraße 8 bei Sulzbach zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 4.45 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem Renault Kangoo die Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden. Als die Frau plötzlich Rauch aus ihrem Motorraum kommen sah, fuhr sie an der Abfahrt Höchst ab und hielt sofort auf dem Standstreifen der B8 an. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den inzwischen in Vollbrand geratenen Pkw. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die B8 war während der Löscharbeiten in diesem Bereich kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell