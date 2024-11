PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Baustellendiebe entwenden Aluminiumkabel +++ Weitere Garagen aufgebrochen +++ BMW beschädigt - Verursacher flüchtet +++ Verkehrskontrollen zur dunklen Jahreszeit

Hofheim (ots)

1. Baustellendiebe entwenden Aluminiumkabel, Hofheim, Wallau, Schlagmühle, Freitag, 2211.2024, 15.30 Uhr und Montag, 25.11.2024, 15.30 Uhr

(ro)Zwischen Freitag und Montag haben Baustellendiebe Aluminiumkabel von einer Baustelle im Hofheimer Stadtteil Wallau entwendet.

Die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise auf die umzäunte Baustelle am Rande des Feldweges zu einem landwirtschaftlichen Betrieb nahe der Landesstraße 3017. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 15.30 Uhr machten sie sich an den Kabeltrommeln zu schaffen und trennten knapp 500 Meter Aluminiumkabel ab. Samt Beute im Wert von mehreren Hundert Euro flüchteten sich die Täter unerkannt.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Weitere Garagen aufgebrochen, Hochheim, Herderstraße, Freitag, 22.11.2024, 13.45 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 16.15 Uhr

(ro)In Hochheim haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag mehrere Garagen aufgebrochen.

Gestern berichteten wir über Einbrüche in mehrere Garagen in der Schwedenstraße. Die Täter entwendeten Fahrräder, Werkzeug sowie Kompletträder. Am Montag wurde der Polizei bekannt, dass Unbekannte zwischen Freitag und Montag drei weitere Garagen in der Herderstraße angegangen hatten. Hier ließen die Diebe aus einer aufgebrochenen Garage einen Satz Autoreifen, eine Wasserpumpe und einen Werkzeugkoffer mitgehen. Ob auch Gegenstände aus der zweiten gewaltsam geöffneten Garage gestohlen wurden, ist noch nicht bekannt. Beim Versuch eine dritte Garage zu öffnen, scheiterten die Täter.

Die Polizeistation Flörsheim hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06145) 5476-0 um sachdienliche Hinweise.

3. BMW beschädigt - Verursacher flüchtet, Kelkheim, Lise-Meitner-Straße, Samstag, 23.11.2024, 11.30 Uhr bis 12 Uhr

(ro)Am Samstag kam es in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete.

Ein grauer BMW X5 war zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Lise-Meitner-Straße geparkt. Nachdem der Besitzer zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Pkw im Bereich der Fahrerseite beschädigt worden war. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte den geparkten BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schäden am BMW in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2079-0 um Hinweise.

4. Verkehrskontrollen zur dunklen Jahreszeit, Flörsheim, Bundesstraße 519/Opelbrücke, Montag, 25.11.2024, 17 Uhr bis 21 Uhr

(ro)Am Montag führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Flörsheim eine Verkehrskontrolle zur dunklen Jahreszeit durch.

Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr errichteten sie dazu eine Kontrollstelle im Bereich der Opelbrücke auf der Bundesstraße 519. Es wurden mehrere Fahrzeuge sowie deren Insassinnen und Insassen kontrolliert. In einem Fall musste eine Weiterfahrt untersagt werden, da eine 28-jährige Frau ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und zudem noch drei Kinder ungesichert mitfahren ließ. Sie erwartet nun ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell