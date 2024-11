PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: #Orangeday: Ausstellung "Gewaltige Liebe" in Flörsheim

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

#Orangeday: Ausstellung "Gewaltige Liebe" in Flörsheim

(fm)Anlässlich des heutigen Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (#Orangeday) rückt die Polizeidirektion Main-Taunus gemeinsam mit dem Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Landkreis diese Facette der Kriminalität im Rahmen einer Themenwoche in den Fokus der Öffentlichkeit. Die interaktive und kostenlose Ausstellung "Gewaltige Liebe" im Flörsheimer Mehrgenerationentreff beleuchtet die verschiedenen Ebenen dieser Straftaten und will Betroffene ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Bis zum kommenden Donnerstag erwartet die Besuchenden ein umfangreiches Rahmenprogramm, das von den Mitgliedern des Netzwerks gegen häusliche Gewalt im MTK angeboten wird.

Laut Kriminalstatistik hat die Zahl der gemeldeten Fälle häuslicher Gewalt im Main-Taunus-Kreis mit 462 Fällen im Jahr 2023 einen neuen Höchststand erreicht. "Jeder einzelne Fall ist einer zu viel", betonte Polizeihauptkommissar Florian Meerheim, Leiter des Sachgebiets Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus, im Rahmen der Ausstellungseröffnung. Ziel müsse es sein, Gewalt aus der Tabuzone zu holen, durch Prävention für das Thema zu sensibilisieren, das Dunkelfeld aufzuhellen und Betroffenen Unterstützung anzubieten.

Seit 25 Jahren bietet das Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Main-Taunus-Kreis sichere Unterstützungsstrukturen für Betroffene. Dem Netzwerk gehören unter anderem der Kreis, die Polizei und der Verein Frauen helfen Frauen MTK" an. Weitere Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten finden Betroffene und Angehörige auf der Internetseite des Main-Taunus-Kreises unter: www.mtk.org/Hilfe-bei-Gewalt-2153.htm

Info: Die interaktive Ausstellung "Gewaltige Liebe" wird vom 21. bis 28. November im Mehrgenerationentreff, Rathausplatz 6 in Flörsheim gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Modellhaus, hinter dessen Fassade über einen Touchscreen mittels Filmen, Audios oder Erläuterungen die Facetten häuslicher Gewalt sichtbar werden. Die Öffnungszeiten sind werktags von 11 bis 15 Uhr, am 27. November bis 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Rahmenprogramm: https://www.mtk.org/Gewaltige-Liebe-in-den-eigenen-Wanden-12232.htm

Am heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (#Orangeday) wird zudem um 12.15 Uhr vor dem Landratsamt in Hofheim die Fahne von Terre des Femmes mit der Aufschrift "Nein zu Gewalt an Frauen" durch den Landrat gehisst. Auch die Polizeidirektion Main-Taunus wird vertreten sein. Eingeladen sind alle, die sich mit der Aktion solidarisch erklären.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell