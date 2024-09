Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken unterwegs

Gera (ots)

Gera: Geraer Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagmittag (08.09.2024) gegen 13:40 Uhr auf einem Tankstellengelände in Raitzhain (B7) einen PKW mit polnischen Kennzeichen. Hierbei fuhr der 44-jährige polnische Fahrer das Fahrzeug jedoch unter Alkoholeinfluss. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Neben der notwendigen Blutentnahme sowie der Einleitung des Strafverfahrens, musste der Fahrer aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber der eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen werden. Der polnische Fahrzeugführer muss sich nun strafrechtlich verantworten. (AK)

