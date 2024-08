Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Unfall im Kreuzungsbereich Badstraße/ Gupfenstraße - rund 30.000 Euro Blechschaden (02.08.2024)

(Deißlingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Badstraße/ Gupfenstraße ist am Freitagvormittag ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro entstanden. Gegen 9.15 Uhr war eine 34-Jährige mit einem BMW auf der Badstraße unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Gupfenstraße ab. Hierbei prallte sie mit einem BMW eines 17-Jährigen zusammen, der mit einem Fahrschulauto sich gerade in einer Fahrprüfung befand und auf der vorfahrtsberechtigten Gupfenstraße fuhr. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt.

