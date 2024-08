POL-KN: (Rottweil) Abschleppwagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (30.07.2024)

Geisingen (ots) - Die Vermisstenfahndung nach dem 57-jährigen Knut K. aus dem Pflegeheim Haus Donautal in 78187 Geisingen hat sich erledigt. Der Gesuchte konnte auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung nach Mitteilung eines Zeugen wohlbehalten in Tuttlingen aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: Herkommer, PHK ...

