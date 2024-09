LPI-G: Reifen zerstochen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter entwendeten in den Morgenstunden des 08.09.2024 (gegen 05:00 Uhr) den PKW Lexus eines 65-Jährigen in der Südstraße. Das vor dem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug wurde durch die Täter auf unbekannte Weise geöffnet, bevor sie sich in südliche Richtung unerkannt entfernten. Die KPI Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zum Tatgeschehen - Tel. 0365 / 8234 1465 (Bezugsnummer: 0234503/2024). (AK) Rückfragen ...

