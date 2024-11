PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 23.11.2024

Hofheim (ots)

1. Alkoholisierter Fahrzeugführer - Freitag, 22.11.2024, 18:30 Uhr - 65719 Hofheim am Taunus, Reifenberger Straße / Niederhofheimer Straße

In den Abendstunden des 22.11.2024 erhielt die Polizeistation Hofheim den Hinweis eines aufmerksamen Bürgers bezüglich eines möglicherweise alkoholisierten Verkehrsteilnehmers in Hofheim. Mit den genannten Hinweisen des Zeugen war es einer Hofheimer Polizeistreife möglich, die Wohnanschrift des Verkehrsteilnehmers in Kriftel aufzusuchen. Nachdem die Streife dort eintraf, erschien auch der besagte Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug an seiner Anschrift. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte dann ein Ergebnis von 1,55 Promille. Bei einer Überprüfung des 59-jährigen Fahrers aus Kriftel wurde darüber hinaus festgestellt, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Fahrer erwarten nun Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

2. Gegenstände aus Pkw entwendet - Samstag, 23.11.2024, 00:15Uhr - 65719 Hofheim am Taunus OT Diedenbergen, Wachtelweg

Samstagnacht entwendeten zwei unbekannte Täter in Diedenbergen Gegenstände aus einem abgestellten Pkw. Das Fahrzeug mit Wiesbadener Kennzeichen wurde durch den Geschädigten am Fahrbahnrand abgestellt und war mutmaßlich unverschlossen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tüte mit der Aufschrift "New Yorker" entwendet. Darin befanden sich mehrere, noch nicht näher beschriebene, Werkzeuge. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Höhe des Stehlgutes ist bislang unbekannt.

1.Täter: männlich, ca. 170cm groß, südländischer Phänotyp, dunkel gekleidet mit weißen Applikationen an Kapuze und Jogginghose, sprach vermutlich arabisch 2.Täter: männlich, ca. 180cm groß, südländischer Phänotyp, dunkel gekleidet, sprach vermutlich arabisch

Hinweis an alle Bürgerinnen und Bürger: Lassen Sie ihr Fahrzeug nie unverschlossen!

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, PHK und KvD, Polizeidirektion Main-Taunus, 06192 / 2079 - 0.

