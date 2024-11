PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrzweckhalle gleich zwei Mal durch Steinwürfe beschädigt +++ Unsittlich berührt +++ Pkw zerkratzt +++ Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Mehrzweckhalle gleich zwei Mal durch Steinwürfe beschädigt, Flörsheim-Weilbach, Schulstraße, Dienstag, 19.11.2024, 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr & Mittwoch, 20.11.2024, 13:00 Uhr bis 13:50 Uhr

(fh)Die Mehrzweckhalle in der Schulstraße im Flörsheimer Stadtteil Weilbach wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen von Unbekannten mit Steinwürfen beschädigt. Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr entdeckten Zeugen die eingeworfene Glasscheibe der Eingangstür der Halle. Ebenso am Mittwochnachmittag, gegen 13:50 Uhr, wurden frische Beschädigungen in der besagten Glasscheibe festgestellt. Auch diese sind auf das Werfen mit einem Stein zurückzuführen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Hinweise zu den Verursachern werden von der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

2. Unsittlich berührt,

Hochheim, Breslauer Ring, Mittwoch, 20.11.2024, 12.45 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Hochheim eine Frau unsittlich berührt. Die 60-Jährige befand sich gegen 12.45 Uhr in einem Bus der Linie 68, als sich ein fremder Mann neben sie setzte. Kurz darauf berührte der Unbekannte sie unsittlich im Intimbereich. Als sich die Frau wehrte, flüchtete der Mann aus dem Bus. Bei dem Täter handelte es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit wenigen, dunklen Haaren. Er war mit einem grauen Anorak bekleidet und soll Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Pkw zerkratzt,

Flörsheim, Rathausplatz, Mittwoch, 20.11.2024, 20 Uhr bis 20.45 Uhr (ro)Unbekannte haben am Mittwochabend in Flörsheim ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr war der blaue BMW 530i auf dem Parkplatz am Rathausplatz geparkt. In diesem Zeitraum haben die Täter den Pkw auf der Beifahrerseite zerkratzt und einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Hinweise erbittet die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145)5476-0.

4. Jugendliche angefahren - Fahrerin flüchtet, Sulzbach, Im Erlenfeld, Dienstag, 19.11.2024, 14.55 Uhr

(ro)Eine Jugendliche ist am Dienstag in Sulzbach von einem Fahrzeug angefahren worden, die Fahrerin flüchtete.

Gegen 14.55 Uhr war eine bislang unbekannte Fahrerin eines dunklen Kleinwagens in der Straße "Im Erlenfeld" aus Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte auf das Gelände der dortigen Tankstelle fahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe die Frau mit ihrem Pkw hierbei eine auf dem Gehweg laufende 14-Jährige angefahren, sodass diese zunächst auf die Motorhabe des Fahrzeugs geladen wurde, schließlich zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrerin sei kurz ausgestiegen, bevor sie davonfuhr. Sie wird als etwa 60 Jahre mit blonden, halblangen Haaren beschrieben. Bei dem Pkw soll es sich um kleines, dunkles Fahrzeug handeln.

Der Vorfall wurde der Polizei erst am Abend bekannt. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte nun die verantwortliche Fahrerin des dunklen Kleinwagens sowie Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich mit dem Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Jugendlicher auf Zebrastreifen angefahren - Zeugen gesucht! Hochheim, Breslauer Ring, Massenheimer Straße, Dienstag, 19.11.2024, 17:35 Uhr

(he)Am vergangenen Dienstag kam es in Hofheim auf dem Breslauer Ring zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 14-Jähriger auf seinem Fahrrad leicht verletzt wurde. Der Regionale Verkehrsdienst sucht nun Zeuginnen und Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Den vorliegen Erkenntnissen zufolge überquerte der Junge auf seinem Fahrrad sitzend, langsam rollend den an der Einmündung zur Massenheimer Straße gelegenen Zebrastreifen. Zeitgleich befuhr ein Pkw den Breslauer Ring in Richtung Sportplatz Hochheim. Entgegengesetzt fuhr ein Bus, welcher am Zebrastreifen anhielt. Der Pkw jedoch, eine Limousine, bei der es sich um eine Mercedes E- oder S-Klasse gehandelt haben könnte, fuhr über den Zebrastreifen hinweg und stieß gegen das Hinterrad des Fahrrades. Hierbei kam der 14-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Mehrere Personen kümmerten sich um den Jungen; deren Personalien sind jedoch nicht bekannt. Ebenfalls könnten Businsassen Unfallzeugen geworden sein. Diese der Polizei bis dato unbekannten Zeugen, oder Hinweisgeber auf den verursachenden Pkw werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Kriftel, Kapellenstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 7.30 Uhr bis 14.15 Uhr

(mb)Im Verlauf des Mittwochs kam es in Kriftel zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden.

Um 7.30 Uhr parkte ein Fahrzeughalter aus Eppstein seinen grauen Opel Astra Sports Tourer ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Kapellenstraße in Höhe der Hausnummer 23 vorwärts ab. Als er gegen 14.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass das Kfz entlang der kompletten linken Seite beschädigt war. Der Unfallverursacher war nicht vor Ort. Am Opel Astra des Eppsteiners entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Sollten Sie in diesem Bereich verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 an die Polizeistation Hofheim.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell