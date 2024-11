PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Dieb in Untersuchungshaft +++ Versuchter Kupferdiebstahl - Festnahme +++ Mann zusammengeschlagen +++ Ins Gesicht geschlagen +++ Zeitungsausträger bedroht +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Unfall

Hofheim (ots)

1. Dieb in Untersuchungshaft, Hattersheim, Eddersheim, November 2024

(ro)Ein Dieb, der für mehrere Taten in den Stadtteilen Eddersheim und Okriftel verantwortlich sein soll, sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Die Polizeistation Hofheim ermittelt derzeit in über 40 Fällen gegen den wohnsitzlosen 44-Jährigen. Er soll für diverse Diebstähle von beispielsweise Werkzeugen oder Fahrrädern aus Vorgärten und angrenzenden Garagen sowie Holzverschlägen verantwortlich sein. Bereits im Oktober war der Mann von der Polizei festgenommen worden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/5895067). Mittlerweile ist der Wohnsitzlose nach einem erneuten Diebstahl festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt einem Richter vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Polizeistation Hofheim hierzu dauern an.

2. Versuchter Kupferdiebstahl - zwei Tatverdächtige festgenommen Liederbach, Oberliederbach, Sindlinger Weg, Freitag, 15.11.2024, 23.10 Uhr

(ms)Am späten Freitagabend versuchten fünf Diebe Kabel von einer Baustelle in Liederbach zu stehlen. Gegen 23.10 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, dass sich fünf vermummte Personen auf einem Oberliederbacher Baustellengelände im Sindlinger Weg aufhalten würden. Die Täter ergriffen direkt beim Eintreffen der Polizeistreifen fußläufig die Flucht in Richtung Feld und gerieten außer Sicht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten zwei Tatverdächtige, die sich unter einem Pferdeanhänger versteckt hielten, festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei 29-Jährige aus Rheinland-Pfalz. Von den weiteren drei Flüchtigen fehlt bislang die Spur. Darüber hinaus wurde auf dem Fluchtweg mutmaßliches Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Die beiden festgenommenen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts von der Baustelle entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

3. Mann in Parkanlage zusammengeschlagen, Hofheim, Rudolph-Mohr-Anlage, Sonntag, 17.11.2024, 22.10 Uhr

(ro)Am Sonntagabend kam es in Hofheim in der Rudolph-Mohr-Anlage zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 58-Jährigen, bei der dieser von drei Unbekannten geschlagen wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge verabredete sich der Mann mittels einer Dating-App für ein Treffen in der Parkanlage. Der Mann erschien dort, wie ausgemacht, gegen 22.10 Uhr. Von hinten näherten sich drei Unbekannte, die ihn zu Boden schlugen und traten. Hierbei wurde der 58-Jährige verletzt, weiterhin beschädigten die Täter auch dessen Handy. Anschließend sei das Trio in Richtung der Innenstadt geflüchtet. Eine unmittelbar entsandte Streife konnte die Aggressoren nicht mehr ausfindig machen. Die Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben.

Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Ins Gesicht geschlagen, Kelkheim-Fischbach, Rathausplatz, Freitag, 15.11.2024, 23.30 Uhr

(ro)Am frühen Freitagmorgen kam es im Kelkheimer Stadtteil Fischbach zu einer Körperverletzung. Der Polizei wurde gegen 0.15 Uhr gemeldet, dass ein Mann von anderen Personen geschlagen worden sei. Vor Ort trafen die Beamten einen stark alkoholisierten 21-Jährigen an, der im Gesicht leichte Verletzungen aufwies. Er äußerte gegenüber den Beamten, dass er von einer dreiköpfigen Personengruppe angesprochen worden sei. Das Trio hätte ihm dann im Verlauf der Unterhaltung unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Aggressoren hatten sich beim Eintreffen der Beamten bereits entfernt. Die Täter wurden als etwa 17 bis 19 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Alle drei hätten gebrochenes Deutsch gesprochen und einen Vollbart getragen. Die Polizei Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, Hinweise zu dieser Sache unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

5. Zeitungsausträger bedroht, Hattersheim, Hessendamm, Samstag, 16.11.2024, 9.15 Uhr

(ro)In Hattersheim ist am Samstagmorgen ein Zeitungsausträger bedroht worden. Ein etwa 25 Jahre alter Unbekannter hat einem 18-Jährigen beim Austragen von Zeitungen in der Straße "Hessendamm" ein Klappmesser vorgehalten und dabei mit Worten bedroht. Im Anschluss entfernte sich der Täter in Richtung Okriftel. Die entsandte Streife konnte den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 1,77 Meter groß mit schlanker, sportlicher Figur beschrieben. Zudem habe er eine Sturmhaube und dunkle Bekleidung getragen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

6. Baustellenfahrzeug aufgebrochen, Bad Soden, Händelstraße, Freitag, 15.11.2024, 20 Uhr bis Samstag, 16.11.2024, 6.50 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Bad Soden ein Baustellenfahrzeug aufgebrochen. Ein blauer, in der Händelstraße abgestellter Mercedes Vito war zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 6.50 Uhr Ziel von Pkw-Aufbrechern. Die Täter schlugen gewaltsam die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und ließen Werkzeuge und Baustellengeräte im Wert von rund 5.000 Euro mitgehen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

7. Alkoholisiert Unfall verursacht, Hofheim, Nordring, Sonntag, 17.11.2024, 14.55 Uhr

(ro)Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat am Sonntagnachmittag in Hofheim einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 54-Jähriger war mit einem Hyundai auf dem Nordring in Richtung der Niederhofheimer Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Um einem entgegenkommenden Linienbus die Weiterfahrt zu ermöglichen, fuhr der Hyundai-Fahrer rückwärts. Hierbei übersah er einen hinter ihm haltenden VW Tiguan und fuhr diesem auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell fest, dass der 54-Jährige nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Der Unfallverursacher musste daher die Beamten zur Dienststelle begleiten, dort wurde ihm von einem Arzt Blut abgenommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 2.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell