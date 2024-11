POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Freitag, den 15.11.2024, 15:30 Uhr bis Samstag, den 16.11.2024, 12:00 Uhr

Hofheim (ots) - 01. Mann in Parkanlage zusammengeschlagen, Kriftel, Brunnenweg, Donnerstag, 14.11.2024, 15:00 Uhr (ms) Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann in einer Parkanlage in Kriftel zusammengeschlagen und verletzt. Gegen 15:00 Uhr befand sich der 29-Jährige in einer Grünanlage im Brunnenweg als dieser ...

