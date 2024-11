PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen +++ Raub in Parkanlage +++ Einbrecher scheitern an Terrassentür +++ Schmiererei an Fahrscheinautomat +++ Diebstahl von Kelkheimer Ortsschildern

Hofheim (ots)

01. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen Kriftel, Am Freizeitpark, Mittwoch, 13.11.2024, 04:05 Uhr

(ms) Mittwochnacht wurden Einbrecher in Kriftel auf frischer Tat festgenommen. Um 04:05 Uhr wurde die Polizei in Hofheim von einem Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Freizeitpark" über verdächtige Geräusche informiert. Die alarmierten Streifen konnten am Tatort die mutmaßlichen Täter an ihrem Fahrzeug antreffen und vorläufig festnehmen. Hierbei handelt es sich um eine 32-Jährige und einen 27-Jährigen aus Frankfurt. Die Täter haben die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufgehebelt und sind so in die Tiefgarage des Wohnkomplexes gelangt. Hieraus wurden diverse Kleingegenstände und ein E-Bike entwendet. Neben vermeintlichem Aufbruchswerkzeug, konnte weiteres Diebesgut im Fahrzeug der Täter aufgefunden werden. Die beiden tatverdächtigen Personen wurden im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei in Hofheim bittet mögliche Opfer von gleichgelagerten Diebstahlsdelikten diese zur Anzeige zu bringen und sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

02. Raub in Parkanlage, Hofheim am Taunus, Frankfurter Straße, Dienstag, 12.11.2024, 18:30 - 19:00 Uhr

(ms) Am Dienstagabend kam es zu einem Raub in einer Parkanlage in Hofheim. Gegen 18:30 Uhr haben unbekannte Täter einen 48-Jährigen Mann in der Frankfurter Straße überfallen. Hierbei wurde dieser durch die Täter zu Fall gebracht und mit Schlägen verletzt. Die Angreifer entwendeten 270EUR aus der Geldbörse des Opfers und flüchteten fußläufig in Richtung Feld. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 zu melden.

03. Einbrecher scheitern an Terrassentür, Flörsheim, Gallusstraße, Montag, 11.11.2024, 21:00 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 09:30 Uhr

(ms) Von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in Flörsheim in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Zwischen 21:00 Uhr und 09:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in der Gallusstraße aufzuhebeln. Erfolglos ließen die Täter von der Tür ab und flüchteten. An der Terrassentür entstand massiver Sachschaden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

04. Schmiererei an Fahrscheinautomat, Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 12.11.2024, 09:45 Uhr

(ms) Am Dienstag wurde in Eschborn ein Fahrscheinautomat mit ausländerfeindlichen Schriftzügen beschmiert. Vormittags wurde festgestellt, dass ein Ticketautomat am Eschborner S-Bahnhof mit schwarzer Farbe bemalt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

05. Diebstahl von Kelkheimer Ortsschildern, Kelkheim, Gagernring, Mittwoch, 06.11.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 07.11.2024, 18:00 Uhr

(ms) Vergangene Woche wurden Ortsschilder der Stadt Kelkheim entwendet. Zwischen Mittwoch, 06.11.2024, 17:00 Uhr und Donnerstag, 07.11.2024, 18:00 Uhr haben unbekannte Täter fünf türkisfarbene Ortsschilder (ca. 70 x 50 cm) an den Ortseingängen der Stadt Kelkheim gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 entgegen.

06. Auto mit Kanaldeckel beschädigt, Hochheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 11.11.2024, 21:30 Uhr bis Dienstag, 12.11.2024, 07:30 Uhr

(ms) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Pkw in Hochheim mit einem Kanaldeckel beschädigt. Zwischen Montag, 11.11.2024, 21:30 Uhr und Dienstag, 12.11.2024, 07:30 Uhr wurde ein Kanaldeckel in der Friedrich-Ebert-Straße aus der Straße entnommen und auf eine Frontscheibe eines grauen Hyundai geworfen. An dem abgeparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

