PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperliche Auseinandersetzungen +++ Einbrecher unterwegs +++ Bargeld aus Auto gestohlen +++ Rucksack gestohlen +++ Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigt

Hofheim (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzungen, Hochheim, Weiherstraße, Samstag, 09.11.2024, 20.15 Uhr

(ro)In Hochheim kam es am Wochenende bei einem Volksfest zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Zwei Männer stießen am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr auf dem Gelände des Festes zusammen. Hierdurch kam einer der beiden zu Fall. Nachdem der Mann sich wieder aufgerichtet hatte, schlug er dem anderen unvermittelt ins Gesicht. Die Beamten sprachen gegenüber dem alkoholisierten Aggressor einen Platzverweis aus.

Am Samstagabend geriet ein 28-Jähriger in der Weiherstraße gegen 20.15 Uhr in Streit mit einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Grund hierfür war, dass dem Mann der Eintritt in das Festzelt des Volksfestes verwehrt wurde. Im Verlauf soll der Mitarbeiter dem 28-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Ebenfalls am Samstag kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Streit einer mehrköpfigen Personengruppe und einem jungen Mann. Dieser soll eine Person mit einer Glasflasche angegriffen haben. Hierdurch kam es zu einem Handgemenge, welches Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes unterbinden konnten. Im Anschluss soll es zu einer weiteren Körperverletzung gekommen sein, bei der junge Mann von seiner Freundin geschlagen worden sein soll. Die Personalien aller Beteiligten konnten von den Beamten festgestellt werden. Entsprechende Platzverweise wurden ausgesprochen.

Am Sonntagmorgen um 7.25 Uhr meldete ein Mann der Polizei, dass er in der Burgeffstraße von anderen geschlagen worden sei. Die Personen hätten sich zwischenzeitlich entfernt. Der Mann war am Kopf verletzt und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Montagabend wurde der Polizei um 23 Uhr ein Streit in der Alleestraße gemeldet. Die entsandten Beamten trafen einen alkoholisierten, aggressiven Mann an. Dieser soll zuvor mit einer mehrköpfigen Personengruppe in einem Bus in Streit geraten sein und die Personen auch bedroht haben. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt.

Entsprechende Strafverfahren wurden in allen Fällen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0.

2. Einbrecher unterwegs, Bad Soden, Neuenhain, Am Waldfeld, Hattersheim, Ladislaus-Winterstein-Ring, Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Freitag, 08.11.2024, 20 Uhr bis Montag, 11.11.2024, 19.35 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen waren Einbrecher in Bad Soden, Hattersheim und Eschborn unterwegs.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen hebelten die Täter im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain das Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Am Waldfeld" auf und gelangten so ins Innere. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten samt gestohlenen Schmucks in unbekannte Richtung. In Hattersheim stand am Montag ein Einfamilienhaus im Ladislaus-Winterstein-Ring im Fokus von Einbrechern. Zwischen 9.30 Uhr und 18.20 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf. Auch hier hatten es die Langfinger auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Flüchtigen beim Verlassen des Hauses beobachten. Es soll sich um drei Täter gehandelt haben. Der erste wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte schwarze Haare, eine Halbglatze und war dunkel gekleidet. Sein Komplize war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt. Auch er wird als Südländer beschrieben und trug einen Bart und eine Mütze. Bekleidet war er mit einer dunklen Bomberjacke. Beide trugen eine gelbe oder braune Tüte bei sich. Zunächst rannten beide zusammen in Richtung Staufenstraße, bevor sie in ein unbekanntes Fahrzeug einstiegen und flüchteten. Der dritte war dunkel gekleidet und flüchtete zu Fuß.

Ebenfalls am Montag suchten Diebe ein Reihenhaus im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt auf. Sie öffneten zwischen 17.45 Uhr und 19.35 Uhr gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Wohnräume, bevor sie ohne Diebesgut flüchteten. Vermutlich wurden die Täter von den heimkommenden Bewohnern gestört.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Bargeld aus Auto gestohlen, Hochheim, Am Weiher, Sonntag, 10.11.2024, 22.50 Uhr

(ro)Am Sonntagabend wurde aus einem Auto in Hochheim ein Koffer gestohlen, in welchem eine Geldkassette mit einem höherem Geldbetrag war. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Am Weiher", als der Geschädigte das Fahrzeug gegen 22:50 Uhr für einen kurzen Moment unverschlossen zurückließ. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein oder mehrere Langfinger den Pkw geöffnet und den Koffer samt Kasse sowie Bargeld gestohlen hatten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145)5476-0 entgegen.

4. Rucksack gestohlen, Hochheim, Alleestraße, Montag, 11.11.2024, 21 Uhr

(ro)Am Montagabend wurde einem Mann in Hochheim der Rucksack gestohlen.

Der Mann hatte den Rucksack während eines Gesprächs mit einem Unbekannten unter einem Stehtisch auf dem Gelände des Volksfestes abgestellt. Kurz darauf hat der Unbekannte den Rucksack der Marke "Vans" unbemerkt mitgehen lassen. Im Rucksack befanden sich noch Dokumente und 20 Euro Bargeld. Der Bestohlene meldete sich erst einige Zeit später bei der Polizei, zwischenzeitlich hatte sich der Dieb schon entfernt. Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt, 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur beschreiben. Er hatte kurze Haare, trug eine Mütze und eine weiße Jacke. Auffällig war eine Narbe zwischen den Augenbrauen.

Die Polizei in Flörsheim erbittet unter der Rufnummer (06145)5476-0 Hinweise zur Sache.

5. Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigt, Flörsheim, Frankfurter Straße, Sonntag, 10.11.2024, 5.30 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen hat ein Vandale in Flörsheim mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Gegen 5.30 Uhr wurde der Polizei ein Mann in der Frankfurter Straße gemeldet, der an mehreren geparkten Pkw den Außenspiegel beschädigt haben soll. Der Vandale sei offensichtlich alkoholisiert gewesen. Hierbei soll der Mann lautstark geschrien haben. Die alarmierten Streifen konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungen beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell