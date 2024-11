PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: TWE in Hofheim +++ ED aus Vereinsheim +++ ED aus Keller +++ Versuchter Pkw Diebstahl

Hofheim (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Hofheim-Marxheim

Freitag, 08.11.2024, 07:48 - 20:45 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Wilhelmstraße

Am Freitag kam es im genannten Tatzeitraum in der Wilhelmstraße in Hofheim am Taunus zu einem Tageswohnungseinbruch innerhalb eines Mehrfamilienhauses. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise gewaltfrei Zugang zum Hausflur des Mehrfamilienhauses. Hier hebelten diese eine Wohnungstür im 4. Obergeschoss des Hauses durch Anwendung roher Gewalt auf und drangen in die Wohnung ein. Es wurden sämtliche Räume betreten und grob nach Wertgegenständen abgesucht. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter samt Diebesgut in Form von Schmuck im Gesamtwert von ca. 1.000 EUR ungesehen vom Tatort. Zusätzlich wurde Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 EUR verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruchdiebstahl in/aus Vereinsheim

Donnerstag, 07.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024, 11:00 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Albert-Richter-Weg

Unbekannte Täter hebelten, mutmaßlich in der Nacht zu Freitag, die rückwärtig gelegene Eingangstür, sowie ein Fenster gewaltsam auf und gelangten so ins Vereinsheim. Hier wurden die im Keller gelegenen unverschlossenen Spind- und Ankleideräume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter verschafften sich darüber hinaus noch Zugang zur verschlossenen Küche im Erdgeschoss. Hierzu musste eine weitere Tür aufgehebelt und beschädigt werden. Die Höhe des Diebesguts war zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht bekannt. Sollten Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0

3. Einbruchdiebstahl in/aus Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Freitag, 25.10.2024 bis Freitag, 08.11.2024, 15:45 Uhr

65824 Schwalbach am Taunus, Marktplatz

Im Tatzeitraum verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Mehrfamilienhaus der Wohnsiedlung. Hier drangen sie in den dortigen Keller ein und traten mittels einfacher körperlicher Gewalt einen verschlossenen Holzverschlag ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten die Täter aufgrund unverschlossener Türen gewaltlos bis zu den Kellerverschlägen vordringen. Ob die Täter etwas aus dem Kellerraum entwenden konnten war zum Anzeigenzeitpunkt noch nicht geklärt.

4. Versuchter Pkw Diebstahl in Kelkheim

Sonntag, 03.11.2024 bis Freitag, 08.11.2024

65779 Kelkheim (Taunus), Kelkheimer Straße

Unbekannte Täter machten sich am Fahrzeug des Geschädigten, einem grauen VW Multivan, zu schaffen. Mittels unbekannten Werkzeugs gelang es das Schloss der Fahrertür aufzubrechen und somit ins Fahrzeug vorzudringen. Hier versuchte man vergebens am Zündschloss des Fahrzeugs zu manipulieren. Letztlich schafften es die Täter nicht das Fahrzeug zu starten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Sollten Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell