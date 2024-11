PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mazda gestohlen +++ Baustellendiebe unterwegs +++ Fenster aufgehebelt +++ Einbrecher scheitert +++ Betrug über WhatsApp +++ Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Hofheim (ots)

1. Mazda gestohlen, Hochheim, Dresdener Ring, Dienstag, 05.11.2024, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 9 Uhr

(ro)In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe in Hochheim ein Fahrzeug gestohlen. Im Dresdener Ring machten sich die Täter an einem roten Mazda CX-5 zu schaffen und entwendeten diesen. Am Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-CX505" angebracht. Da der Pkw über eine Keyless-Funktion verfügt, geht die Polizei davon aus, dass die Täter so genannte Funkwellenverlängerer verwendet haben. Mit diesen Geräten können die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abgefangen werden, um dann das Auto unberechtigt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

2. Baustellendiebe unterwegs, Eschborn, Niederhöchstadt, Unter den Tannen, Dienstag, 05.11.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 8 Uhr

(ro)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen waren Baustellendiebe im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt unterwegs. Die Unbekannten betraten unbefugt den Rohbau in der Straße "Unter den Tannen" und machten sich gewaltsam an einer provisorischen Kellertür zu schaffen. Nachdem sie mehrere Werkzeuge aus dem Raum mitgehen ließen, flüchteten die Täter unerkannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung zu setzen.

3. Fenster aufgehebelt, Kriftel, Leibnizring, Montag, 04.11.2024, 20 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 9.30 Uhr

(ro)In Kriftel sind Einbrecher zwischen Montag und Mittwoch über ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen.

Zwischen Montag, 20 Uhr und Mittwoch, 9.30 Uhr haben die Täter ein zur Straße liegendes Fenster des Wohnhauses im Leibnizring gewaltsam geöffnet und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten Wohnräume, bevor sie unbemerkt flüchteten. Ob die Täter auch Gegenstände entwendeten, ist bislang unklar. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf rund 400 Euro. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

4. Einbrecher scheitert, Schwalbach, Berliner Straße, Mittwoch, 06.11.2024, 1 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2024, 1.30 Uhr

(ro)In Schwalbach ist ein Einbrecher ist in den frühen Morgenstunden, beim Versuch in mehrere Wohnungen einzudringen, gescheitert. Zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr kletterte der Täter zunächst auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Zunächst entfernte er ein Fliegengitter und versuchte im Anschluss die Tür einzutreten. Als dies misslang, warf er auf dem Balkon gelagerte Gegenstände auf die darunter befindliche Grünfläche und entnahm 2 Bierflaschen aus einer Getränkekiste. Auf einem weiteren Balkon versuchte er den Rollladen hochzudrücken, um sich so Zutritt zur nächsten Wohnung zu verschaffen. Im Anschluss versuchte er bei einer dritten Wohnung im Erdgeschoss ebenfalls die Rollläden gewaltsam nach oben zu schieben. Auch hier scheiterte der Täter und trat sodann die Flucht an. Der Einbrecher wurde von Zeugen beobachtet. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte möglicherweise eine Schnurbart und war mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Betrug über WhatsApp, Hochheim am Main, Dienstag, 05.11.2024, 17.06 bis 17.15 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag fiel ein 75-jähriger Mann aus Hochheim auf eine WhatsApp- Betrugsmasche herein. Der Mann erhielt über WhatsApp mehrere Nachrichten seiner vermeintlichen Tochter, in denen sie ihn darum bat zwei Rechnungen in einer Gesamthöhe von über 2.000 Euro zu begleichen. Diese Überweisungen tätige der Senior dann auch. Danach wurde er allerdings misstrauisch und stellte fest, dass die Nachrichten nicht von seiner Tochter stammten. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern mit der Person Kontakt aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

6. Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig, Flörsheim, Weilbach, Am Schlag, Mittwoch, 06.11.2024, 13 Uhr bis 19.30 Uhr

(ro)In Flörsheim wurde ein geparkter Pkw am Mittwoch von einem Fahrzeug beschädigt, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Der schwarze BMW M240i war zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr in der Straße "Am Schlag" in Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Pkw. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst nimmt Hinweise zur Unfallflucht unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

