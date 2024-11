PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ins Gesicht geschlagen +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Diebstahl von Baumaschine +++ Pedelecs entwendet +++ Pkw mit verfassungsfeindlichen Zeichen verunstaltet

Hofheim (ots)

1. Ins Gesicht geschlagen, Hofheim, Kellereiplatz, Freitag, 01.11.2024, 17.10 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat am Freitag in Hofheim einen Mann ins Gesicht geschlagen.

Ein 36 Jahre alter Wiesbadener war laut "rappend" gegen 17.10 Uhr am Kellereiplatz unterwegs. Ein Unbekannter soll sich so sehr am sexuell anzüglichen Text gestört haben, dass er zunächst mit dem 36-Jährigen in Streit geraten sei. Im Verlauf habe ihm der Unbekannte dann ins Gesicht geschlagen. Anschließend hatte sich der Täter entfernt, bevor die alarmierten Streifen eintrafen. Er konnte von den Beamten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Aggressor wird als 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte braune Haare, trug einen Bart und war mit einer braunen Cordhose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Schwalbach am Taunus, Schlesienstraße, Freitag, 01.11.2024, 14.15 Uhr bis 24 Uhr

(cm)In der Zeit von Freitagnachmittag, 14.15 Uhr bis Mitternacht gelangten bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Anwesens in der Schlesienstraße, indem sie über ein hohes Gartentor kletterten. Nachdem die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, drangen sie in das Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen, bevor sie flüchteten. Es wurde Schmuck im Wert von circa 3000 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 2073-0 entgegen.

3. Diebstahl von Baumaschine,Kelkheim (Taunus), Gundelhardtstraße, Donnerstag, 31.10.2024, 16.45 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 7.15 Uhr

(cm)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Gundelhardtstraße in Kelkheim und entwendeten dort einen Hydraulikhammer. Die durch Schrankenzäune gesicherte Baustelle wurde von den Dieben in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 7.15 Uhr betreten und der Hydraulikhammer auf unbekannte Art und Weise entfernt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizeistation Kelkheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

4. Pedelec entwendet, Flörsheim am Main, Kurfürstenstraße, Freitag, 01.11.2024, 18 Uhr bis Samstag, 02.11.2024, 2.42 Uhr

(cm)In Flörsheim hatten es Diebe in der Nacht auf Samstag auf hochwertige E-Bikes abgesehen. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 2.42 Uhr betraten unbekannte Täter die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße und entwendeten das Pedelec eines Flörsheimers. Vermutlich betraten die Täter die Tiefgarage, als das Rolltor der Zufahrt kurzzeitig geöffnet war. Von dem grauen Pedelec der Marke Cube wurde der Vorderreifen von den Tätern abmontiert und zurückgelassen, da dieser durch ein Schloss gesichert war. Zeugen oder Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

5. Pedelec aus Garage entwendet, Hofheim, In der Dreispitz, Mittwoch, 30.10.2024, 18.30 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 12.15 Uhr

(cm)In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmittag entwendeten Unbekannte ein Pedelec aus einer Garage in Hofheim. Das durch hohe Zäune gesicherte Gelände in der Straße "In der Dreispitz" wurde in der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr bis Freitag, 12.15 Uhr auf unbekannte Art und Weise von den Tätern betreten. Auf dem Gelände wurde eine Garage mit einem Bohrwerkzeug gewaltsam geöffnet und daraus ein Pedelec der Marke Cannondale entwendet. Die Täter flüchteten damit in unbekannte Richtung, Hinweise zu dem oder den Tätern liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

6. Pkw mit verfassungswidrigen Zeichen verunstaltet, Eschborn, Niederhöchstadt, Gartenstraße, Freitag, 01.11.2024, 19 Uhr bis Samstag, 02.11.2024, 1.50 Uhr,

(ro)Zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen haben unbekannte Täter einen Pkw in Eschborn mit rechten Symbolen verunstaltet und beschädigt. Der schwarze Mercedes war zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 1.50 Uhr im Stadtteil Niederhöchstadt in der Gartenstraße abgestellt. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt hierzu Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell