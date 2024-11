PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Größerer Polizeieinsatz in Sulzbach +++

Hofheim (ots)

Größerer Polizeieinsatz in Sulzbach,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentum, Samstag, 02.11.2024, 15.35 Uhr

(ro)Am heutigen Samstag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum in Sulzbach. Gegen 15.35 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Streit, bei dem auch eine Gaspistole eingesetzt worden sei, bei der Polizei ein. Polizei und Rettungskräfte waren mit starken Kräften im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen in Streit. Im Verlauf eskalierte dieser und es wurde eine Gaspistole eingesetzt. Fünf Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand verletzt, eine davon schwer. Sie wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nicht.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zum Tathergang, dauern an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell