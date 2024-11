PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Eddersheim unterwegs +++ PKW flüchtet nach Unfall mit Personenschaden +++ Vandalen auf Schulgelände in Schwalbach +++ Alkoholisiert am Steuer

Einbrecher in Eddersheim unterwegs, Freitag, 01.11.2024, 17:20 bis 18:50 Uhr, Kriemhildring, 65795 Hattersheim.

Im Laufe des Freitagabends nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich Zugang zu einem Reihenhaus im Kriemhildring. Über die Terrassentür gelangten die oder der Täter in das Haus und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Darunter auffällige Gegenstände wie einen roten Rucksack, eine gelbe Plastikbox und einen kleineren Tresor. Beobachtungen oder Hinweise in diesem Sachverhalt nimmt die regionale Kriminalinspektion Main-Taunus (06196-20 73-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

PKW flüchtet nach Unfall mit Personenschaden, Freitag, 01.11.2024, 18:00 Uhr, Georg-Büchner-Straße, 65760 Eschborn.

Im Rahmen eines Verkehrsunfalles in der Georg-Büchner-Straße in Eschborn, wurde ein 10-jähriges Kind welches mit dem Fahrrad unterwegs war, durch einen entgegenkommenden PKW touchiert. Dabei stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Der Fahrer entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Es soll sich dabei um ein weißes Elektrofahrzeug gehandelt haben. Der männliche Fahrzeugführer soll zudem kurzes, braunes Haar gehabt haben. Der PKW flüchtete in Richtung Mühlstraße. Hinweise zum Sachverhalt nimmt der regionale Verkehrsdienst (06192-2079-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Vandalen auf dem Schulgelände, Friedrich-Ebert-Schule, Donnerstag, 31.10, 18:15 Uhr bis Freitag, 01.11.2024, 06:00 Uhr Westring 1, 65824 Schwalbach.

Unbekannte haben in der Nacht zu Halloween im Bereich der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach Fensterscheiben eingeworfen und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Vor Ort konnten keine Hinweise auf den oder die Täter gewonnen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizei Eschborn (06196-9695-0).

Berauscht am Steuer, 65779 Kelkheim, Frankfurter Straße, Freitag, 01.11.00:42 Uhr; Fischbacher Straße, Samstag, 02.11.2024, 00:25 Uhr.

In den vergangenen Nächten bewiesen Beamte der Kelkheimer Polizei einen guten Riecher. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer fielen gleich zwei Fahrer auf, die nach entsprechend gezeigter Ausfallerscheinung im Verdacht stehen, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Bei einer Kontrolle in der Frankfurter Straße konnte eine 39-Jährige Fahrzeugführerin angehalten werden, die mit knapp 2,65 Promille ihren PKW führte. Bei einer weiteren Kontrolle in der Fischbacher Straße wurde bei einer 47-Jährigen ein Wert von 2,08 Promille gemessen. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet neben der vorläufigen Beschlagnahme des Führerscheins ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

