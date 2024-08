Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizei beendet Party - Drei verletzte Polizeibeamte

Altena (ots)

Bierflaschen-Würfe lösten am Sonntag einen größeren Polizei-Einsatz an der Feldstraße aus. Drei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.

Nachbarn informierten die Polizei kurz nach 21 Uhr darüber, dass von einem Grundstück aus Bierflaschen auf Personen, gegen Häuser und auf die Straße geworfen würden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten eine Gruppe stark alkoholisierter Menschen. Ein 27-jähriger beleidigte und bedrohte die Beamten. Weil er bereits mehrfach wegen Widerstandshandlungen in Erscheinung getreten ist, holten die Beamten Verstärkung. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Im gefesselten Zustand riss er sich auf der Treppe erneut los. Zwei andere Partygäste solidarisierten sich mit dem 27-Jährigen: Ein 55-Jähriger und ein 31-Jähriger stellten sich den Beamten im Treppenhaus in den Weg. Nach längerem Hin und Her wurden auch sie in Gewahrsam genommen. Der 31-Jährige leistete dabei ebenfalls Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin. Sie ist zunächst dienstunfähig. Zwei weitere Beamte erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Polizeibeamten nahmen insgesamt drei Männer in Gewahrsam, die nach Lüdenscheid und Iserlohn gebracht wurden. Sie bekamen Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen den 27-Jährigen wird wegen seines Bierflaschen-Wurfs wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ein vierter Mann (23) weigerte sich, seine Personalien zu nennen. Die Polizeibeamten brachten ihn zur Personalienfeststellung nach Lüdenscheid. Dort wurde er in der Nacht wieder entlassen. Er bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (cris)

