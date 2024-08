Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streits am Rand des Schützenfestes

Geldbörse aus Pkw gestohlen

Ladendiebin mit Waffen

Hemer (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung hat der Sicherheitsdienst des Schützenfestes in Deilinghofen am Sonntag gegen 2 Uhr einen 39-jährigen Mann vom Festgelände verwiesen. Als er auch dem Platzverweis der Polizei nicht folgen wollte, begleiteten ihn die Beamten vom Platz. Vor zahlreichen Zeugen beschimpfte er die Beamten als "Hurensöhne" und "Motherfucker". Darauf nahmen die Polizeibeamten den erheblich alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Immer wieder beschimpfte und beleidigte er die Beamten, machte unkontrollierte Bewegungen und randalierte im Streifenwagen. Er bekam eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 3.30 Uhr kam es hinter dem Festzelt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte ein 42-jähriger Mann einen 24-Jährigen. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung.

Ein 33-jähriger Mann schlug am Morgen auf der Bahnhofstraße mehrfach auf einen 16-Jährigen ein. Gegen 7.25 Uhr stoppten zwei Personen einen vorbeifahrenden Streifenwagen der Polizei und berichteten von den Prügeln des 33-Jährigen gegen den 16-Jährigen. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung. Eine halbe Stunde später ging der Streit Auf dem Hammer weiter. Der 33-Jährige begründete die Schläge damit, dass ihn die Jugendlichen "dumm angemacht" hätten.

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, wurde aus einem an der Hermann-von-der-Becke geparkten grauen BMW 320D eine Geldbörse gestohlen.

Eine 16-Jährige wurde am Freitag gegen 15.30 Uhr in einem Geschäft an der Mendener Straße beim Diebstahl erwischt. Sie hatte versucht, in einem Rucksack zwei Flaschen Wodka, eine Dose Bier und eine Dose Energydrink aus dem Geschäft zu schmuggeln. Das Geschäft zog die Polizei hinzu. Die fand in ihrem Rucksack neben der Beute auch noch ein Butterflymesser, ein Teppichmesser sowie diverse Klingen. Die Minderjährige bekam Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizeibeamten übergaben das Mädchen einer Erziehungsberechtigten. (cris)

