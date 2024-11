PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Altkleidercontainer in Brand gesetzt +++ Einbruch in Hofheim +++ Sachbeschädigung durch Böller

Hofheim (ots)

1. Altkleidercontainer in Brand gesetzt, Wiesenstraße, 65439 Flörsheim, 02.11.2024, 18:20 Uhr.

Am Freitagabend kam es zu einem Brand eines Altkleidercontainers in der Wiesenstraße in Flörsheim-Weilbach. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand durch unbekannte Täter vorsätzlich gelegt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim (06145-5476-0) entgegen.

2. Einbruch in Hofheim, Am Lotzenwald, 65719 Hofheim, 02.11.2024, 21:55 Uhr.

Einbrecher hatten es am späten Freitagabend auf ein Haus in der Straße Im Lotzenwald im Hofheimer Ortsteil Wildsachsen abgesehen. Die Täter gelangten über den hinteren Bereich in das Anwesen und erbeuteten Schmuck. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim (06192-2079-0) oder jede andere Polizeibehörde entgegen.

3. Sachbeschädigung durch Böller, Breslauer Straße, 65779 Kelkheim, 03.11.2024, 04:20 Uhr.

Unbekannte Täter beschädigten durch das Abbrennen von einem Feuerwerkskörper den Briefkasten an einem Haus in der Breslauer Straße. Dieser wurde dabei zerstört. Beobachtungen oder Hinweise zum Sachverhalt nimmt die zuständige Polizeistation Kelkheim (06195-6749-0) entgegen.

gefertigt von Danter, PHK

