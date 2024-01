POL-WAF: Telgte. Aufmerksamer Zeuge meldete mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Donnerstagabend (11.1.2024, 19.00 Uhr) und Samstagmorgen (13.1.2024, 8.40 Uhr) in ein Vereinsheim auf der Straße Überwasser in Ostbevern ein. Der oder die Täter stahlen Getränkeflaschen, von denen offensichtlich einige zerbrochen vor Ort lagen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

