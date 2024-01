Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Flüchtiger Unfallverursacher fuhr vermutlich einen VW Polo

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.1.2023 ereignete sich zwischen 00.00 Uhr und 15.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz auf der Freckenhorster Straße, Höhe Hausnummer 73 in Warendorf. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke gegen das Heck eines VW Mulitvans. Dabei wurde der Bulli am linken Fahrzeugheck beschädigt und vom Verursacherfahrzeug blieb ein Rückstrahler zurück, der sichergestellt wurde. Über eine Recherche wurde ermittelt, dass der aufgefundene Rückstrahler von einem VW Polo stammen dürfte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem VW Polo machen, an dem ein Rückstrahler fehlt? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

