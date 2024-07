POL Schwaben Nord: Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Herrenbachviertel - Am gestrigen Donnerstag (25.07.2024) kam es zum Brand eines Imbisswagens in der Reichenberger Straße. Verletzt wurde dabei niemand Gegen 14.30 Uhr entzündete sich ersten Erkenntnissen zufolge Fett im Imbisswagen, weshalb die Einsatzkräfte verständigt wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Rückfragen bitte an: ...

